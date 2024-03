Com dois de Diego Costa, Grêmio vence o Caxias e será rival do Juventude na final do Gaúcho

Aos 39 minutos, ainda do primeiro tempo, Diego Costa marcou novamente para o Grêmio. O atacante recebeu cruzamento feito por João Pedro, dominou a bola com o peito, limpando a marcação e deslocou o goleiro com o pé direito.

Nos acréscimos, aos 49 minutos, Mayk acertou a cabeça do jogador do Caxias com um chute e o árbitro apresentou o cartão vermelho diretamente.

O Caxias descontou aos 13 minutos da etapa complementar. Em cobrança de escanteio, a bola foi desviada em direção ao gol gremista e Caíque Santos fez bela defesa. Mas, Vitor Feijão aproveitou rebote em cima da linha e cravou o primeiro dos visitantes no jogo.

Aos 20 minutos, Renato Gaúcho colocou Soteldo em campo. O camisa 7 não atuava desde sua lesão no no músculo adutor longo da coxa direita, sofrida no dia 31 de janeiro contra o Juventude.

O segundo do Caxias ocorreu aos 36 minutos. Após jogada pela direita, João Pedro recebeu na grande área e chutou para a defesa de Caíque Santos, porém, no rebote, Tomas Bastos conseguiu diminuir a diferença no placar.