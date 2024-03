Weverton vê volta do Palmeiras ao Allianz como trunfo para jogo da semi do Paulistão: "Motivação a mais"

O Palmeiras fez um único jogo no Allianz nessa temporada. Na ocasião, venceu o Santos, por 2 a 1, em duelo da terceira rodada do Campeonato Paulista. Depois disso, o estádio passou por reforma no gramado, ficando indisponível para o clube. Assim, nesse período, o Verdão mandou seus jogos na Arena Barueri. Mesmo que "fora de casa", a equipe teve um bom retrospecto: foram quatro vitórias e um empate.

Com o bom desempenho, o Palmeiras finalizou a primeira fase do Paulista com 28 pontos e na liderança geral do campeonato. Depois, nas quartas de final, goleou a Ponte Preta, por 5 a 1. O goleiro ressaltou a campanha da equipe nessa fase e comentou os testes do técnico Abel Ferreira no começo da temporada. Para Weverton, o time chega maduro para o jogo decisivo.

"Foi um início de ano muito importante da equipe. Ser o líder geral da competição era o nosso primeiro objetivo, agora é chegar à decisão e disputá-la. Estamos fazendo jogos seguros e consistentes, acho que é uma característica nossa. O Abel aproveitou também esse início de Paulista para testar algumas formações, ora com três zagueiros, ora com três volantes. Acho que era muito importante fazer essas variações agora, pois a gente sabe o quanto o calendário brasileiro é pesado de abril para frente, jogos atrás de jogos. Estamos chegando a uma etapa de decisões e jogos difíceis. Vejo a equipe muito consistente e madura sobre o que tem que fazer dentro de campo", finalizou.

O Palmeiras está na reta final de preparação para o jogo com o Novorizontino. A equipe tem mais dois treinos antes do jogo. Na manhã de terça-feira o Verdão treina na Academia de Futebol e na véspera do jogo fará atividades no Allianz Parque.