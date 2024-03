Goiás demite técnico Zé Ricardo e Agnello Gonçalves, executivo de futebol

Nesta segunda-feira, o Goiás anunciou o desligamento do técnico Zé Ricardo, junto a sua comissão técnica. Além disso, o executivo de futebol, Agnello Gonçalves, também deixa o cargo.

Nas últimas três partidas, o Goiás foi eliminado de duas competições. A primeira veio nos pênaltis após o empate diante do Goiânia, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Goiano, enquanto a outra aconteceu no último domingo, depois ser superado pelo Vila Nova por 2 a 1 no agregado, pela semifinal da Copa Verde.