Abel comanda treino de ataque contra defesa, e Palmeiras segue preparação para semi do Paulista

O Palmeiras seguiu na manhã desta segunda-feira a preparação para o duelo da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino. Na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira e sua comissão comandaram diferentes tipos de enfrentamentos de ataque contra defesa. A partida acontece nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

Os lesionados Dudu (cirurgia no joelho direito), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito) e Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo) seguem cumprindo os respectivos cronogramas de recuperação.

O atacante Endrick, o zagueiro Murilo, ambos à serviço da Seleção Brasileira, e o meio-campista Richard Ríos, à disposições da seleção colombiana, são ausências. O trio deve retornar na quarta-feira junto à presidente Leila Pereira, chefe da delegação brasileira na Europa.