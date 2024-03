Após vitória diante da Inglaterra, Andreas Pereira e Beraldo agradecem confiança de Dorival

Já o jovem zagueiro creditou seu bom desempenho à sua preparação, ao Dorival e a seu experiente companheiro de posição do Paris Saint-Germain, Marquinhos.

"Eu me preparei muito para esse momento, independentemente da idade que eu fosse chegar (à Seleção). Pude chegar graças a Deus e ao Dorival pela oportunidade de aos 20 anos poder estrear com a Seleção Brasileira. O Marquinhos também me deu muitas dicas para ter um pouco mais de experiência e passá-la a meus companheiros dentro de campo", explicou.

"O Dorival, desde o ano passado, quando eu estava no São Paulo, sempre me passou muita confiança e liberdade para fazer o meu jogo e hoje não foi diferente. Antes do jogo, ele conversou comigo e me passou muita confiança para jogar tranquilo, me divertir dentro do jogo e a gente pôde sair vitorioso daqui essa noite", acrescentou.