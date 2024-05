Federação Internacional de Automobilismo intensificará uso de IA contra abusos online

A FIA já fez parceria com a Arwen AI, que trabalhou com as equipes de Fórmula 1 Mercedes, Red Bull e Alpine, e um porta-voz afirmou que as capacidades de IA da entidade estão sendo desenvolvidas.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, disse à Reuters que mais de 4.000 sites foram bloqueados em um intervalo de sete semanas no ano passado antes do congresso anual da FIA.

Entre os participantes da conferência de quarta-feira, estarão representantes do World Rugby, da Federação Internacional de Tênis, da associção responsável pelo circuito profissional masculino de tênis ATP, a Fifa e a ministra francesa de Esportes e Olimpíadas, Amélie Oudéa-Castéra.

Ben Sulayem disse que uma pesquisa recente revelou que 75% dos atletas relataram ameaças contra sua segurança física.

Mais de 90% concordaram que os atletas deixarão seus esportes se o abuso online não for combatido. O problema também afeta voluntários.

“Se vocês remover os voluntários, não há Fórmula 1. Não há Mundial de Rali. Nada”, disse Ben Sulayem.