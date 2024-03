Sem Otero, Patati pode ganhar chance como titular no Santos

Patati começou o ano em baixa na Vila Belmiro. O atacante, que já fazia parte do elenco profissional no ano passado, chegou a disputar a Copa da Igualdade, no Catar, ao lado de jogadores que estavam "fora dos planos" da equipe. Mas, apesar da desconfiança, chamou atenção da comissão em terras estrangeiras.

Ele, então, voltou a treinar com o time principal no CT Rei Pelé e estreou nesta temporada contra o São Bernardo, na vitória por 2 a 1, no Morumbis, participando inclusive do segundo gol do Peixe, marcado por Willian Bigode.

A partir daí, Weslley Patati passou a ser utilizado por Carille em todas as últimas partidas. Ele ganhou espaço dentro da equipe e passou à frente dos concorrentes Pedrinho e Marcelinho.

Com Patati à disposição, Santos e Bragantino se enfrentam por um vaga na grande final do Paulistão. A partida ainda não tem data, horário ou local definidos, mas deve acontecer no dia 27 ou 28 deste mês, na Neo Química Arena ou na Vila Belmiro.

