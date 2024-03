São Paulo reencontrará Talleres na Libertadores em busca de revanche e superação de fantasmas

No embate na Capital paulista, o Tricolor novamente jogou com um a menos por alguns minutos. Éverton recebeu vermelho direto e o time não conseguiu sair do empate sem gols com a equipe argentina no Morumbis. A eliminação precoce, inclusive, levou à queda do então técnico André Jardine.

No retrospecto geral, as duas equipes se enfrentaram quatro vezes. O São Paulo nunca venceu o Talleres, com três empates e uma derrota. O time paulista também não obteve sucesso em furar a defesa adversária, já que nunca balançou as redes dos argentinos.