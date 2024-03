Palmeiras terá reencontros e confronto inédito na Libertadores

O Palmeiras conheceu seus adversários da fase de grupos da Copa Libertadores. O Verdão, cabeça de chave do Grupo F, terá pela frente Independiente del Valle (EQU), San Lorenzo (ARG) e Liverpool (URU).

As partidas da fase de grupos da competição acontecem entre os dias 2 de abril e 30 de maio. Dessa forma, a primeira rodada acontece entre as finais do Campeonato Paulista, que devem ser disputadas nos dias 31 de março e 7 de abril. Caso chegue à decisão do Estadual, o Verdão terá esse calendário mais apertado.

O Palmeiras volta a encarar o Independiente Del Valle depois de três anos. As equipes também caíram no mesmo grupo na Libertadores de 2021. O Verdão venceu os dois jogos: um por 1 a 0, fora de casa, com gol de Raphael Veiga, e outro por 5 a 0, com gols de Rony, Luiz Adriano, Patrick de Paula e Danilo Barbosa.