Aproveitamento do Palmeiras no Paulista desde 2022 é próximo de 80%

De acordo com dados do Sofascore, o Palmeiras tem 79.3% de aproveitamento desde 2022, com 32 vitórias conquistadas em 45 jogos na competição desde 2022. Nesse período, a equipe comandada por Abel Ferreira perdeu apenas duas partidas nesse intervalo, sendo que em casa não foi superado nenhuma vez.

Além disso, o Verdão tem apenas duas derrotas somando as últimas três edições, nenhuma delas na fase de grupos. A equipe só foi derrotada nos jogos de ida das finais de 2022 e 2023, para São Paulo e Água Santa. Contudo, posteriormente, conseguiu a virada e ficou com as taças em ambas as ocasiões.

O desempenho defensivo é uma marca do Alviverde e o time sofreu apenas 24 gols. Em média, as equipes adversárias precisam de mais de 21 finalizações para marcar contra o Palmeiras. No ataque, os números também são ótimos e o clube balançou as redes 76 vezes.

Em busca do tricampeonato, o Palmeiras retorna a campo somente no dia 27 ou 28, quarta ou quinta-feira, para enfrentar o Novorizontino pela semifinal do Paulistão. A data, local e horário do jogo será definido pela Federação Paulista de Futebol ao longo da semana.