Na Vila Belmiro, Santos está invicto contra a Lusa há mais de 20 anos

Na época comandado pelo técnico Emerson Leão, o Santos entrou em campo com um time composto por: Rafael; Maurinho, André Luis, Alex e Léo; Alexandre, Renato, Elano e Diego; Alberto e Robinho.

Do outro lado, Edu Marangon escalou o 11 inicial da Portuguesa com: Bosco; Ricardo Lopes, Luiz Henrique, César Lucena e Paulo Fabrício; Sandro Fonseca, Lelo e Edson Araújo; Rocha, Alex Alves e Ricardo Oliveira.

Quem abriu o marcador no duelo foi o Santos. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Diego marcou para colocar o Peixe à frente no placar. No entanto, já aos 32 minutos, César Lucena deixou tudo igual e a Lusa conseguiu ir para o vestiário com o empate.

A Portuguesa não desistiu e conquistou o resultado aos 22 minutos da etapa final, graças a um gol de Danilo Bueno, que havia entrado no segundo tempo.

Vale lembrar, porém, que quem saiu vitorioso naquela edição do Campeonato Brasileiro, foi justamente o Santos. O Peixe conquistou o seu sétimo título da competição em 2002 ao bater o rival Corinthians nos dois jogos da decisão.

Desde então, na Vila Belmiro, só deu Santos. Em 2005, por exemplo, o Alvinegro Praiano goleou por 5 a 1 pelo estadual. Em 2006, venceu novamente, dessa vez por 2 a 0, e saiu campeão daquela edição. Dois anos depois, o clube alvinegro saiu vitorioso novamente, também por 2 a 0.