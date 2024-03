Corinthians: Bidon pode ganhar sequência com possível lesão de Maycon

Essa foi a segunda partida de Breno Bidon pelo time profissional do Timão. A primeira foi o empate sem gols contra o Água Santa, no mesmo estádio, o Primeiro de Maio, pela última rodada do Campeonato Paulista.

Em apenas dois jogos, o garoto já soma sete bolas recuperadas e oito ações defensivas. O índice de acerto nos passes é de 85%, segundo dados do Sofascore.

Após o duelo em São Bernardo, o técnico António Oliveira elogiou o jovem atleta e disse que o Corinthians tem uma joia em mãos.

"O Breno já tinha mostrado essa capacidade, sempre disse, desde que cheguei aqui, que não olho idade. Eu olho para o talento, caráter, personalidade, competência técnica e tática. E o Breno tem tudo isso; é uma joia que o Corinthians tem, como outras", avaliou o português.

Breno Bidon, entretanto, só pode ganhar mais oportunidades no Corinthians daqui a algum tempo. Já eliminado do Paulistão, a equipe só retorna a campo no início de abril, pela estreia na Copa Sul-Americana. Enquanto isso, o time ainda fará alguns amistosos de preparação.