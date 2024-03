Diretor do Corinthians vê Paulinho como exemplo: 'Voando nos treinamentos'

A "Gazeta Esportiva" apurou que a renovação contratual de Paulinho será discutida entre comissão técnica e diretoria. Seu vínculo atual com o Timão é válido até 30 de junho deste ano.

A renovação vai depender do rendimento do atleta no dia a dia e nos jogos. Aos 35 anos, o jogador retornou ao Corinthians no começo de 2022, mas sofreu duas lesões de ligamento no joelho.

Nessa segunda passagem pelo Parque São Jorge, Paulinho acumula 39 jogos e seis gols.