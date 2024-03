Ayrton Lucas e Pulgar serão reavaliados pelo Flamengo para duelo com o Fluminense

O Flamengo ficou perto da final do Campeonato Carioca, mas terminou a vitória sobre o Fluminense com alguns problemas. O lateral esquerdo Ayrton Lucas e o volante Pulgar deixaram o campo com problemas físicos e fizeram trabalhos na academia na reapresentação do elenco.

O departamento médico rubro-negro vai reavaliar a situação dos jogadores nesta terça-feira. A tendência é a de que ambos não sejam desfalques no duelo de volta contra os tricolores.

Além deles, o lateral direito Wesley e o atacante Gabriel estão se recuperando de lesão e ainda são dúvidas para o fim de semana.