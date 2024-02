João Paulo acredita em título do Santos no Paulista e elogia Brazão: 'Menino nota 10'

"O São Paulo e o Palmeiras vêm de anos de trabalho. Desde quando começamos o Paulista não tivemos uma pausa para trabalhar. Agora que vamos ter e esperamos trabalhar pra evoluir e chegar no mata-mata disputando de igual para igual com nossos adversários", contou.

"Nosso primeiro objetivo era classificar. A gente está em um começo de temporada muito bom, conseguirmos o objetivo da classificação e agora vamos focar na classificação geral também, que vai ser vantajoso nas fases finais", ampliou.

O Santos lidera o grupo A, com 19 pontos, e já está classificado para as quartas de final do Estadual, algo que não acontecia há três anos.

"O que vem sendo diferente é o trabalho. Quando a gente se reuniu no começo do ano, traçamos nossos objetivos para o ano, trabalhamos muito e estamos jogando jogo após jogo. Temos um grupo maravilhoso. O trabalho e a união do grupo estão fazendo a diferença", analisou JP.

Por fim, João Paulo falou sobre a contratação de Gabriel Brazão. O experiente goleiro elogiou o garoto e afirmou que é um bom reforço para o clube.