Veiga tem início de temporada goleador pelo Palmeiras e busca artilharia inédita

Dessa forma, o meia superou sua marca pessoal. Seus dois melhores inícios de temporada tinham sido conquistados em 2021 e 2023 - nas duas ocasiões, marcou três vezes no recorte dos primeiros cinco jogos que disputou.

Classificação e jogos Paulista

Veiga começou o ano passado sendo decisivo, com dois gols marcados na conquista da Supercopa do Brasil sobre o Flamengo. O atleta também balançou as redes pelo Paulistão no duelo contra o Botafogo-SP.

Já em 2021, o meia também fez dois gols na final da Supercopa, novamente contra o Fla, e chegou ao terceiro gol naquela temporada com o tento marcado sobre o Defensa y Justicia, quando o Palmeiras perdeu o título da Recopa Sul-Americana para o time argentino nos pênaltis.

Veiga é o atual artilheiro do Campeonato Paulista, com quatro gols marcados após seis rodadas. Vivendo boa fase, o meia vai em busca da artilharia inédita da competição na carreira. Foi em 2022 que esteve mais próximo da conquista: terminou com sete gols, mas Bruno Mezenga, do Água Santa, fez nove. De forma geral, foi naquele mesmo ano que fez sua temporada mais artilheira pelo Verdão, com 21 gols.

Com Veiga inspirado, o Palmeiras segue focado em seguir com a boa campanha no Paulistão. Pela sétima rodada do estadual, o Verdão visita o Santo André nesta segunda-feira. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista.

O Alviverde é o atual líder do Grupo B, com 13 pontos conquistados - são quatro vitórias e um empate até aqui. Já o Santo André vem de uma sequência ruim e figura na lanterna da classificação geral, com apenas dois pontos somados após seis jogos.