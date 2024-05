Iga festeja aniversário com vitória e vaga nas oitavas de Roland Garros

Dois dias depois de precisar salvar um match point para sobreviver no torneio, a número 1 do mundo, Iga Swiatek teve uma jornada mais amena em Roland Garros. Além de festejar seu 23º aniversário, a polonesa teve poucos problemas para se impor e derrotar a tcheca Marie Bouzkova (#42) por 6/4 e 6/2, o que lhe rendeu uma vaga nas oitavas de final do slam do saibro.

A próxima adversária de Iga em Paris será a russa Anastasia Potapova #41), que superou, também nesta sexta-feira, a chinesa Xinyu Wang (#37) por 7/5, 6/7(6) e 6/4. Swiatek escapa de enfrentar uma cabeça de chave porque os principais nomes desta seção da chave - Barbora Krejcikova (#26) e Ekaterina Alexandrova (#18) - caíram logo na primeira rodada.

Números impressionantes

A vitória desta sexta-feira foi a 17ª seguida de Iga em Roland Garros. Ela é a primeira a alcançar esse número desde a belga Justine Henin, que somou 24 triunfos consecutivos de 2005 a 2010.