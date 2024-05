Italo Ferreira encerra jejum e fatura título no Taiti

A vitória de Italo Ferreira no SHISEIDO Taiti Pro, foi a primeira depois de conquistar a primeira medalha de ouro da história do surfe nas Olimpíadas, nos Jogos de Tokyo 2020 disputado em 2021 no Japão. O seu último título em etapas do CT, tinha sido em abril do mesmo ano de 2021 em Newcastle, na Austrália. No ano passado, ele chegou na final do Surf Ranch Pro, mas perdeu para o australiano Ethan Ewing. Com os 10.000 pontos que recebeu no Taiti, Italo saltou da 16ª para a 5ª posição no ranking, entrando no grupo dos top-5 que vão disputar o título mundial da temporada no Lexus Pipe Pro, no melhor dia de ondas no período de 6 a 14 de setembro em Trestles, Califórnia.

"Foi uma final muito especial contra o John John (Florence), pois ele é uma inspiração para mim", destacou o campeão mundial de 2019, Italo Ferreira. "Foi uma grande bateria. Começamos cedo hoje e foi um dia longo, mas estou muito feliz por chegar na final e vencer este campeonato. Eu sempre soube que existia uma possibilidade de conseguir a vitória aqui e estou muito feliz agora".

Esta foi a oitava vitória em 12 finais do Italo Ferreira em etapas do CT.