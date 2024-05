Sem Endrick, Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Criciúma pelo Brasileirão

O Palmeiras também não poderá com o técnico Abel Ferreira e com os auxiliares João Martins e Vitor Castanheira. O trio foi advertido com o terceiro cartão amarelo no compromisso contra o Athletico-PR, o último antes da paralisação do Brasileiro.

O Verdão encerrou a fase de grupos da Libertadores na liderança do Grupo F, com 14 pontos conquistados, seguido pelo próprio time argentino, com oito. A equipe agora aguarda seu adversário das oitavas de final da competição, que será definido em sorteio.