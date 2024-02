Liverpool goleia Chelsea e mantém vantagem de cinco pontos no topo do Inglês

Já o Chelsea volta aos seus domínios para encarar o Wolverhampton. O confronto está marcado para as 11 horas deste domingo e será realizado no Stamford Brigde.

O jogo

A primeira grande chance do jogo saiu aos sete minutos. Darwin Nuñez recebeu de MacAllister e arriscou de fora da área, mas a bola explodiu no travessão e acabou indo para fora.

Darwin Nuñez quase abriu o marcador novamente aos 17 minutos. Konaté fez lindo lançamento da defesa e o uruguaio ganhou na velocidade da zaga dos Blues, batendo de primeira assim que adentrou da grande área. O goleiro Petrovic, porém, fez grande defesa, e a bola ainda bateu na trave antes de ir pela linha de fundo.

Aos 22 minutos, o Liverpool inaugurou o placar com um golaço. Diogo Jota recebeu de Bradley e foi para dentro da marcação, encarando e passando pela zaga do Chelsea com o drible. No bate e rebate, a bola ficou com o português, que invadiu a grande área e chutou na saída de Petrovic para fazer o primeiro gol da partida.

Com 38 minutos, os Reds ampliaram. Luiz Díaz fez boa jogada, saiu da marcação e encontrou Bradley sozinho avançando em velocidade pela esquerda. O lateral invadiu a grande área e finalizou rasteiro, cruzado, para marcar o segundo gol - o primeiro do jogador com o time profissional.