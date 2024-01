Alison tenta afastar fantasmas das lesões para ajudar Santos em ano de reconstrução

E essas não foram as únicas vezes que o atleta precisou ficar afastado dos gramados devido a lesões. A primeira foi em 2011, logo em sua estreia no profissional, quando rompeu os ligamentos do joelho direito. Quando estava perto de voltar, voltou a romper os ligamentos.

Em 2013, sofreu um rompimento ligamentar, de novo no joelho direito. Três anos depois, passou por uma artroscopia no menisco medial do joelho direito.

Agora, portanto, Alison espera afastar esse fantasma para conseguir ajudar o Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o volante já soma 270 compromissos e quatro gols com a camisa alvinegra.

O Santos estendeu o contrato de Alison até o final de 2024. O clube foi obrigado a renovar com o jogador no final do ano passado, pois ele está se recuperando de uma lesão sofrida durante o seu trabalho.

O Peixe estreia no Paulistão contra o Botafogo-SP, no próximo dia 20, às 18 horas (de Brasília), na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto.