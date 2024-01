River Plate mira contratação de Flaco López, do Palmeiras

O River Plate, da Argentina, está de olho na contratação de um jogador do Palmeiras. Trata-se do atacante Flaco López, que chegou ao clube paulista em junho de 2022 e nunca conseguiu se firmar como titular.

De acordo com o jornal argentino Olé, o atleta de 23 anos é o favorito do treinador Martín Demichelis para suprir a saída de Salomón Rondón, que deixou o River Plate e rumou ao Pachuca, do México, nos últimos dias. O técnico, inclusive, já teria dado sinal positivo para a direção iniciar a negociação por Flaco López.

Antes de José Manuel López, o River Plate demonstrou interesse em três outos atletas: Rafael Borré, Mateo Retegui e Lucas Alario, entretanto, nenhuma negociação foi para frente. O time argentino ainda conta com Miguel Borja em seu elenco, centroavante que também teve passagem pelo Palmeiras.