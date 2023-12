Portuguesa acerta com o atacante Felipe Marques para o Paulistão 2024

A diretoria da Portuguesa anunciou na tarde desta terça-feira mais um reforço para a disputa do Paulistão 2024. A novidade do elenco é a contratação do atacante Felipe Marques.

O atleta de 33 anos já realizou as avaliações clínicas e está liberado para a comissão técnica. Felipe participou do último Campeonato Brasileiro da Série B pelo Grêmio Novorizontino. Ele também já defendeu São Bernardo, Cuiabá, Ferroviária, Londrina, Remo, Sampaio Corrêa, entre outros.

"Chego feliz e motivado, sabendo da grandeza da Portuguesa. Estou muito ansioso para começar minha história aqui e fazer um grande Paulistão" afirmou Felipe.