Após empate, Rafael Cabral discute com torcedor do Cruzeiro

Ainda sob a sombra do rebaixamento para a Série B do Brasileiro, o Cruzeiro passou por um momento tenso após o empate contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, neste sábado. Um torcedor cobrou o elenco e viu a reação do goleiro Rafael Cabral, que ficou muito incomodado com as críticas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma pessoa gravando a passagem dos atletas por um portão. Primeiro, o torcedor faz uma forte cobrança para o atacante Wesley em relação a um gol perdido contra o Cuiabá. Depois, pede para que o time "jogue mais bola e tenha mais raça" para não retornar à segunda divisão.