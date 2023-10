Murilo é denunciado pelo STJD por expulsão no Derby; veja possível pena do zagueiro do Palmeiras

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira está na mira do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Nesta quarta-feira (4), o português foi denunciado por sua fala durante a partida entre Grêmio e Palmeiras, no Rio Grande do Sul, que terminou em vitória gaúcha por 1 a 0.

Zagueiro do Palmeiras, Murilo está na mira do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Nesta quarta-feira (11), o defensor alviverde foi denunciado por sua expulsão no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Conforme publicado no edital de intimação e citação da 1ª Comissão Disciplinar do STJD, nesta quarta-feira, Murilo foi denunciado por infração ao artigo 258-II do CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva.