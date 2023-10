Santos x Coritiba: CBF altera data e horário do jogo na Vila Belmiro

Neste domingo, a CBF alterou data e horário do jogo entre Santos e Coritiba, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O jogo, que antes iria acontecer no próximo dia 25, às 20h (de Brasília), foi remarcado para o dia seguinte (26), às 21h30.

Juntamente com a decisão, a principal entidade de futebol comunicou que o remanejamento poderia acontecer por dois motivos: por conta do calendário dos finalistas das competições continentais (Libertadores e Sul-Americana) ou em decorrência de um ajuste na grade da detentora de direitos da transmissora do torneio de pontos corridos.

O duelo contra o Coritiba é fundamental para o objetivo do Santos no Brasileirão: garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. Neste momento, as duas equipes estão na parte de baixo da tabela.