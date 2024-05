Palacios e mais dois avançam em recuperação e fazem atividade em campo no Corinthians

Já Matheuzinho sofreu uma entorse no tornozelo direito ao marcar o segundo gol da vitória sobre o Nacional por 2 a 0. Pedro Henrique, com um problema muscular na coxa, está fora de combate há cerca de duas semanas.

Embora os três tenham trabalhado em campo, não devem ficar à disposição do time para o jogo contra o Argentinos Juniors.

Estas não foram as únicas novidades no treino do Corinthians. Os volantes Raniele e Fausto Vera, e o meia Matheus Araújo, recuperados de lesão, treinaram normalmente e podem ser relacionados.

Desta forma, o Timão deve ir a campo com: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique (Cacá) e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto.

O embate diante do Argentinos Juniors está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, em Itaquera, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Timão é o segundo colocado do Grupo F, com sete pontos, e só depende de si para avançar às oitavas de final da competição.