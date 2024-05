Tom Hanks aparece em jogo da Premier League e vai à loucura com gol; veja

O ator Tom Hanks roubou a cena na arquibancada durante o jogo desta segunda (13) entre Aston Villa e Liverpool.

O que aconteceu

A estrela de Hollywood esteve no Villa Park e assistou ao empate eletrizante por 3 a 3. Ele, inclusive, foi filmado indo à loucura com o gol de empate do time da casa nos acréscimos finais.

Tom Hanks é um torcedor ilustre do Aston Villa. O norte-americano já esteve em outras partidas da equipe. Ele gravou um vídeo para as redes sociais do clube se declarando: "Para sempre Villa".