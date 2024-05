Atlético-MG treina no Uruguai e encerra preparação para encarar o Peñarol

O Atlético-MG encerrou nesta segunda-feira, no CT do Montevideo City Torque, a preparação para o duelo diante do Peñarol, pela quinta rodada da Copa Libertadores. As equipes entram em campo às 19h (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, nesta terça.

O técnico Gabriel Milito possui apenas dois desfalques para o confronto: o lateral Rubens e o o volante Paulo Vitor. O primeiro se recupera de lesão no joelho esquerdo, enquanto o segundo está lesionado desde o mês de março.

Fora isso, o argentino possui força máxima para o confronto. A provável escalação do Galo tem: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Battaglia e Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Scarpa; Paulinho e Hulk.