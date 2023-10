Giroud joga de goleiro, salva no fim, e Milan assume a ponta do Italiano

Como foi o jogo

A primeira oportunidade da partida foi apenas aos 15 minutos do primeiro tempo. Florenzi aproveitou a sobra e finalizou para defesa de Josep Martínez. Posteriormente, Theo Hernández finalizou cruzado à esquerda da meta.

Aos 35, o time de Stefano Pioli voltou a assustar, com o lateral finalizando colocado por cima do gol. Apesar da pressão dos visitantes, a equipe teve dificuldade para criar chances claras no final da primeira etapa.

Permanecendo com dificuldade para furar a retranca, o Milan chegou com perigo aos 20 minutos do segundo tempo. Rafael Leão, após levantamento de Florenzi, cabeceou para defesa de Josep Martínez.

Retraído, o Genoa quase marcou, com Maignan sendo obrigado a intervir em chute de fora da área. A partida caminhava para um 0 a 0.

Até que, aos 42 minutos, Pulisic decretou a vitória e a liderança dos comandados de Stefano Pioli. Já nos acréscimos, o goleiro do Milan foi expulso, com Giroud assumindo a meta. Na cobrança de falta, a bola desviou e acertou o travessão dos visitantes. Pouco depois, Josep Martínez também foi embora mais cedo.