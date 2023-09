Bruno Silva é efetivado no cargo de treinador do Santos feminino

O treinador Bruno Silva foi efetivado no comando da equipe das #SereiasDaVila. Aos 36 anos, Bruno já esteve à frente das Sereias na goleada sobre o Pinda, pelo #PaulistãoFeminino, e comanda a equipe a partir desta segunda-feira (25). Boa sorte, professor! ???? pic.twitter.com/w9LJtfzExs ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) September 25, 2023

No restante da temporada 2023, o Santos feminino ainda tem a disputa do Campeonato Paulista. No Brasileirão, a equipe foi eliminada pelo Corinthians, que terminou como campeão do torneio, pelo placar agregado de 5 a 0, nas semifinais.

Na primeira fase do campeonato estadual, as Sereias da Vila finalizaram na segunda posição, com 26 pontos, cinco a menos que o Timão, primeiro colocado. Nas semifinais, o Alvinegro Praiano terá pela frente o São Paulo.