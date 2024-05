CBF suspende o Brasileirão, e RMP critica: 'Demagogia barata'

'Essa suposta isonomia é uma balela': "O futebol é a única atividade no país que vai parar por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. É uma tragédia, eu tenho totalmente noção do que é, acho que tem que ter todo tipo de ajuda, mas essa suposta isonomia é uma balela, porque não vai ser essas duas rodadas que vão impedir que Internacional e Grêmio façam depois uma série de jogos seguidos. Seria muito mais inteligente buscar outro tipo de ajuda do que essa demagogia barata".

