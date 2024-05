Grêmio: Sem acesso a CT, jogadores treinam em casa; Arena segue alagada

O Grêmio não tem previsão de voltar a utilizar a Arena e seu Centro de Treinamento por causa das enchentes no RS. Ambos seguem alagados e sem acesso.

O que aconteceu

O CT Presidente Luiz Carvalho foi tomado pela água. A parte mais atingida foram os campos. As salas de musculação, área da saúde, sala de imprensa, refeitório, salas de reuniões do departamento de futebol, entre outros, por serem mais altas, não foram impactadas.

Não há previsão de voltar a utilizar o CT também por causa do acesso. As vias que levam ao local estão totalmente tomadas pelas águas do Guaíba.