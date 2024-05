Um novo Sidão: cigano da bola, goleiro recomeça na 2ª divisão do Paraná

"Sou um homem comum, que precisa acordar cedo para trabalhar e colocar pão e manteiga no café da manhã da minha família. Vim de baixo, já sofri muito e naquele momento mais duro, tive o apoio da Monique, minha mulher. Temos um filho, o Davi, e luto por ele também."

O entusiasmo de chegar ao Paraná, um clube de tradição, mas empacado — é preciso dizer — na segunda divisão, não tem a ver apenas com o compromisso com a família. Sidão está gostando muito de trabalhar com Tcheco e Cássius Hartman.

Ídolo da torcida do Paraná, onde começou no futsal, Tcheco, aos 48 anos, agora é treinador, depois de participar, como auxiliar, do acesso à Série A em 2017 — último motivo de alegria para uma torcida que vê seu time cair e cair, ano a ano. "O Tcheco é um grande cara, tem história no Paraná e tenho certeza que terá uma carreira marcante no futebol brasileiro. É só o começo".

Cássius Hartmann, 51 anos, é o preparador de goleiros do Paraná desde o ano passado. Já trabalhou no Goiás, Atlético e Coritiba, entre outros clubes.

"Com ele, eu estou me sentindo em alto nível. Ele me tira da zona de conforto, é muito exigente e sinto que estou evoluindo em vários pontos. Nunca é tarde, né?"

Durante os períodos de treinamento há uma folga e Sidão não vai para casa. Fica por ali mesmo, no CT da Gralha, descansando. Não quer perder tempo. "Meu foco é total. De degrau em degrau, jogo a jogo, o Paraná vai subir. E, no ano que vem, de volta à primeira divisão do paranaense, vamos lutar por uma vaga na Série D."