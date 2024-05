Fluminense x Atlético-MG: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileiro

As equipes vivem situações distintas na competição. O Galo começou a rodada na segunda colocação, com oito pontos, um atrás do líder Botafogo. O Tricolor, com quatro pontos, quer se afastar da zona de rebaixamento.

Os dois times vêm de vitórias no meio da semana, pela Copa do Brasil. O Fluminense venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, e o Atlético-MG bateu o Sport pelo mesmo placar.

O Tricolor deve utilizar a força máxima que tem à disposição. A comissão de Fernando Diniz optou por poupar alguns jogadores na última quarta-feira.

O Galo quer manter a sequência invicta. O time comandado por Milito não perde há 10 jogos e venceu as últimas quatro partidas.

Prováveis times

Fluminense: Fábio; Guga, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Marquinhos e Cano. Técnico: Fernando Diniz