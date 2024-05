Palmeiras vende mais de 23 mil ingressos para jogo contra o Del Valle, no Allianz, pela Libertadores

O Palmeiras vendeu 23.400 ingressos para o jogo desta quarta-feira contra o Independiente del Valle, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A parcial foi atualizada pela última vez, no site oficial do clube, às 15h30.

A venda geral começou na última segunda-feira, às 10 horas. Os ingressos podem ser adquiridos através do site www.ingressospalmeiras.com. Os bilhetes custam entre R$ 200 e R$ 380.