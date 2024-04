PSG coloca Bruno Guimarães como alvo para a próxima temporada, diz jornal

O brasileiro renovou contrato até junho de 2028 em outubro do ano passado e é capitão e um dos pilares do projeto do clube, que foi comprado por bilionários sauditas em 2021.

Bruno tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 553,8 milhões, na cotação de hoje) em seu contrato com o Newcastle. O técnico Eddie Howe confirmou que o valor estipulado para uma possível transferência do volante, mas afirmou que não tem controle sobre isso.