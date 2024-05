Árbitro da Premier League usará câmera pela primeira vez em jogo entre Crystal Palace e Manchester United

"Os torcedores poderão vê-la no final do ano como parte de um programa que está sendo produzido pela Premier League Productions com o objetivo de oferecer mais informações e educação sobre as exigências da arbitragem na Premier League", disse a liga em um comunicado.

"A tecnologia compreende um dispositivo montado na cabeça que é integrado ao sistema de comunicação usual do árbitro.

"Seu uso único para fins educacionais foi aprovado pela IFAB (International Football Association Board), pela Premier League, pela PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) e por ambos os clubes. Gostaríamos de agradecer ao Crystal Palace e ao Manchester United por seu apoio a este projeto."

(Reportagem de Pearl Josephine Nazare, em Bengaluru)