Ídolo do Chelsea revela briga com técnico por exigir voo na primeira classe

O ex-zagueiro John Terry contou história que, em sua visão, ilustra o fracasso do técnico André Villas-Boas no Chelsea.

O que aconteceu

Terry revelou briga com o técnico português por conta da classe de voo para os jogadores do Chelsea. O ex-capitão dos Blues falou sobre o tema ao podcast 'Up Front with Simon Jordan'. O atrito ocorreu em 2011, durante a pré-temporada do clube londrino na Ásia.

Villas-Boas havia colocado jogadores veteranos para voar na classe econômica, enquanto atletas vindos da base estavam na primeira classe. A ideia do treinador era mostrar ao elenco que todos eram iguais dentro do Chelsea, independentemente de idade ou status no mundo do futebol.