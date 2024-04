Filho de Dibu Martínez defende pênaltis e imita comemorações do pai; veja

Com boas defesas em cobranças de pênaltis, Santiago Martínez, filho de Dibu Martínez, seguiu os passos do pai e imitou as comemorações do goleiro argentino.

O que aconteceu

Nas redes sociais, Santi apareceu defendendo diversos pênaltis em treino com Dibu. O vídeo foi publicado por Mandinha Martínez, mãe do garotinho.

Após as defesas, o filho de Dibu Martínez imitou o pai e fez as mesmas comemorações do goleiro. O vídeo viralizou nas redes sociais.