Botafogo vence Universitario e vê luz na Libertadores mesmo na lanterna

O Alvinegro carioca entrou com tudo na segunda etapa e encaminhou a vitória em cerca de dez minutos. Eduardo fez as vezes de centroavante e inaugurou o placar com um gol relâmpago, e Luiz Henrique ampliou com direito a drible no goleiro.

Em vantagem, o Botafogo diminuiu o ritmo e conseguiu administrar o resultado para aliviar um pouco a pressão no torneio. O Universitario mudou a postura e tentou buscar uma reação, mas praticamente não ameaçou o goleiro John, que teve pouco trabalho em sua estreia como titular com o novo treinador, a não ser no último lance.

Gols e destaques

Luiz Henrique, do Botafogo, comemora seu gol contra o Universitario, pela Libertadores Imagem: Jorge Rodrigues/Agif

Gol impedido: Aos 12', recebeu na intermediária e lançou Junior Santos nas costas da marcação. O camisa 11 disparou, entrou na área e bateu rasteiro e contou com o auxílio da trave para marcar. O tento, no entanto, foi anulado por impedimento.

Susto. Aos 21', o goleiro do Universitario deu um chutão de tiro de meta, Valera ajeitou com uma casquinha de cabeça e Flores arriscou de longe. Seria um golaço por cobertura, mas a bola foi para fora.