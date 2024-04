Wolves x Arsenal: onde assistir ao jogo da 34ª rodada do Campeonato Inglês

O Wolves sofre com sua defesa, que tomou 51 gols. O ataque, por outro lado, marcou 46 vezes.

Classificação e jogos Inglês

Já o Arsenal faz um campeonato bem sólido e entra em campo na segunda colocação, com 71 pontos, e pode terminar o fim de semana na liderança, já que o Manchester City só joga no meio da semana.

O time de Gabriel Jesus tem a melhor defesa do campeonato, com apenas 26 gols sofridos. No ataque, balançou as redes 75 vezes e fica atrás do City, que tem 76.

O Arsenal foi eliminado da Liga dos Campeões, na quarta-feira (17), após perder para o Bayern de Munique por 1 a 0 — no jogo de ida as equipes empataram em 2 a 2.

Wolves x Arsenal - 34ª rodada do Inglês

Data e Hora: 20 de abril, às 15h30

Local: Estádio Molineux, em Wolverhampton, na Inglaterra

Transmissão: Star+