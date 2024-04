Ríos festeja gol e vitória e reforça máxima de Abel no Palmeiras

Após marcar o gol do triunfo do Palmeiras sobre o Vitória por 1 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro, o meio-campista Richard Ríos usou uma máxima de Abel Ferreira para celebrar o resultado.

O que aconteceu

Richard Ríos disse que o time já superou o título paulista para focar em Brasileiro e Libertadores. O meio-campista citou a frase de Abel Ferreira: '24h para comemorar ou para sentir a derrota'

O colombiano ressaltou a dificuldade de vencer no Barradão. Além de dizer que o gramado não estava em boas condições - como outros jogadores - Ríos destacou o bom time do Vitória e o apoio massivo da torcida como fatores que podem atrapalhar qualquer equipe no estádio rubro-negro.