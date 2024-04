Com time misto, Palmeiras terá Endrick titular contra o Vitória

O Palmeiras estreia hoje (14) no Campeonato Brasileiro 2024 contra o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA). Abel Ferreira escolheu escalar um time misto, que terá o retorno de Endrick.

O que aconteceu

Endrick jogou a final do Paulista com um incômodo e foi poupado na Libertadores. Diante do Liverpool-URU, ele começou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo.

Além de Endrick, Rony, Mayke, Luan, Vanderlan e Gabriel Menino são novidades no time titular contra o Vitória. Eles também não estiveram entre os 11 iniciais na Libertadores.