Fluminense x Red Bull Bragantino: onde assistir ao jogo do Brasileiro

O Fluminense tem as voltas do lateral Diogo Barbosa e do atacante John Kennedy. Eles não estavam à disposição para o jogo da última quarta-feira.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Germán Cano e Marquinhos. Técnico: Fernando Diniz

Red Bull Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Realpe, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Laquintana; Mosquera, Borbas (Bruninho) e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Fluminense x Red Bull Bragantino -- Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 13 de abril de 2024, às 21h (de Brasília)

Transmissão: Premiere