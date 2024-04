Herói do hepta: início empolgante de Diego Costa faz Grêmio esquecer Suárez

Renato defendeu Diego Costa desde a estreia e viu em campo uma arrancada impressionante. Na final do Gauchão, o heptacampeonato veio com um gol e uma assistência dele na vitória por 3 a 1 contra o Juventude.

Diego jogou apenas seis partidas do Estadual, o suficiente para dividir a artilharia da competição com Cristaldo. Além disso, deu uma assistência e se tornou forte candidato a ser eleito craque do torneio.

As sete participações em gol pelo time gaúcho já superam todo período pelo Botafogo (três gols em 15 jogos) e Atlético-MG (cinco gols e uma assistência em 19 jogos).

Os seis gols, por sinal, colocam a passagem pelo Grêmio como a mais goleadora de Diego desde a temporada 2017/2018, quando marcou sete pelo Atlético de Madri.

Desde o dia em que eu cheguei, quando pude vir para cá, não tinha dúvidas. Precisava fazer uma pré-temporada, estar em um lugar em que tudo comece do princípio. Consegui fazer bons jogos, gols, em nenhum momento tive dúvida do que eu poderia fazer. O pessoal me acolheu, Renato deu suporte, os companheiros também. A vontade de querer mais eu ainda tenho, ambição de conquistar, fazer gols e ganhar jogos. Isso foi fundamental para mostrar em campo. Me dediquei, não é fácil estar longe das minhas filhas, não vim a passeio ou para ser mais um, vim para ser importante e dar alegria ao torcedor. Começamos com o pé direito

Diego Costa