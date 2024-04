Cruzeiro e Atlético estão definidos para final do Mineiro; veja escalações

O Galo vai a campo com: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Arana; Otávio, Battaglia, Alan Franco e Zaracho; Paulinho e Hulk.

O Cruzeiro joga pelo empate para ser campeão e terá sua torcida ao seu lado. Na primeira partida, apenas atleticanos estiveram no estádio. A vantagem se dá pela melhor campanha na primeira fase.

No primeiro jogo, o Atlético-MG abriu 2 a 0 com Bruno Fuchs e Hulk, mas o Cruzeiro foi buscar o empate nos acréscimos. Jemerson marcou contra e, no fim, Juan Dinenno empatou.