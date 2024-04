Milly detona Textor: Inteligência artificial e burrice natural não combinam

'Talvez Textor esteja querendo ir embora': "Ele está vindo dos EUA e todos os esportes dos EUA acontecem dentro do universo das coisas objetivas - jogadores de beisebol são aferidos por frações, o basquete é todo na estatística, o futebol americano também. O Textor precisa entender que o futebol, o soccer deles, acontece dentro do universo das coisas subjetivas, e é por isso que ele é maravilhoso. Não adianta ele querer arrancar isso do futebol, não vai acontecer, jogadores não são máquinas. A gente vai jogar mal um dia, vai brigar com a mulher, chegar com a cabeça cheia, o vestiário vai estar rachado, coisas que acontecem e não tem explicação. Então, ele vai ter que aceitar ou ir embora mesmo, talvez ele esteja querendo ir embora, porque não faz nenhum sentido".

