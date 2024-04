Mac Allister salva com golaço, Liverpool vence e retoma liderança do Inglês

A vitória recoloca o Liverpool na liderança da Premier League, com 70 pontos. Os Reds entraram na rodada no topo da tabela, mas chegaram a ficar 24 horas na 2ª posição, atrás do Arsenal. Já o Sheffield se mantém na lanterna, com 15 pontos, dez a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento — Nottingham Forest.

O foco dos Reds agora é no clássico contra o Manchester United, no próximo domingo (7), em Old Trafford, pelo Inglês. O Sheffield voltará a campo na mesma data, em casa, e receberá o Chelsea.

Como foi o jogo

Blitz do Sheffield no primeiro minuto. Zebra absoluta jogando em Anfield, o lanterna do Inglês fez o Liverpool suar. Com 30 de segundos de jogo, a primeira chegada. Após cobrança longa de lateral, McAtee ficou livre na pequena área. Kelleher defendeu com o pé e mandou para a linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Trusty cabeceou e mandou bola rente à trave.

Liverpool tomou o controle. Após o susto inicial, o time de Klopp passou a dominar a posse e as ações ofensivas. Ainda assim, não era uma das performances mais inspiradas dos Reds. A equipe finalizou quatro vezes nos 15 primeiros minutos de jogo, sem gerar maior perigo.

Darwin Núñez aproveitou vacilo enorme de Grbic. O goleiro do Sheffield se complicou em situação aparentemente tranquila aos 17 minutos. A bola foi recuada em sua direção e o atacante correu para pressionar. O arqueiro croata tentou afastar, mas acertou na coxa esquerda do uruguaio. A bola caminhou lentamente para as redes, e o Liverpool abriu o placar.