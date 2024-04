Carpini não se arrepende de segurar troca no 1º tempo: 'Faria de novo'

O técnico Thiago Carpini afirmou que não se arrepende da decisão de jogar com um a menos nos acréscimos do primeiro tempo da derrota do São Paulo para o Talleres (ARG) por 2 a 1 na estreia do time na Libertadores. O Tricolor sofreu o primeiro gol durante o período.

Troquei seis minutos que restavam dos acréscimos por 45 mais acréscimos. Seis por 50. É tomada de decisão rápida, difícil. Jogar na casa deles com jogador a menos é correr risco, mas corria risco de ficar com um a menos no segundo tempo, sabendo que tínhamos atletas que não suportariam os 90 minutos como o James. Acho que foi decisão acertada. Se nada tivesse acontecido nem teria o questionamento, futebol é assim. Ação e reação, consequências. Faria de novo. Os próprios atletas pediram para que não fizesse. Entrada do Galoppo e Luciano teve participação direta no gol. Carpini, na coletiva

Wellington Rato saiu lesionado aos 45 minutos do primeiro tempo e Carpini segurou a alteração para não perder a última janela. O técnico já tinha tirado Lucas e Rafinha por lesão e utilizado duas paradas, tendo apenas mais uma disponível.